Quatro homens são presos por furto e tráfico após denúncias de comparsas na Grande BH

Quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento em furtos de eletrônicos e tráfico de drogas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. As prisões aconteceram durante a madrugada desta quarta-feira (03). As denúncias foram feitas pelos próprios criminosos. O primeiro suspeito, Diego Bruno Costa de Almeida, de 35 anos, foi preso no bairro Tropical, em Contagem. Ele confessou a participação em roubos de eletrônicos e denunciou o comparsa. Leonardo Baroni Gonçalves, de 50 anos, foi detido no bairro São Caetano, em Betim. Com ele foi encontrada uma arma de fogo. O suspeito revelou informações sobre um esquema de tráfico de drogas na região Metropolitana que resultou na prisão dos outros dois criminosos. Eles foram encontrados com uma grande quantidade de drogas, em Betim. Na operação foram apreendidas 52 barras de maconha, dezenas de pinos de cocaína, balanças e duas armas de fogo.



