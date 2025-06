'Que ele viva o resto dos dias na cadeia', diz irmã de mulher morta com golpes de picareta em MG

O homem acusado de assassinar a esposa com golpes de picareta, em outubro de 2023, em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, será levado a júri popular pelo crime nesta quarta-feira (04). A filha do casal, de 13 anos, presenciou o crime.



A adolescente relatou à polícia que os desentendimentos frequentes entre os pais pioraram depois que a vítima conseguiu um emprego como doméstica. No dia do assassinato, após agressões com pedaços de pau, Marilena Silva Tadeu tentou se proteger trancando-se em um quarto, mas foi golpeada com picaretadas na cabeça.



Genesco Pereira da Silva fugiu após pedir perdão à filha. A família busca justiça e espera que o tribunal reconheça a crueldade do crime.



“Pena máxima. A vontade da família é que ele viva o resto dos dias dele na cadeia. Um ser desse não pode ficar nas ruas. Da mesma forma que ele viveu quase 15 anos de relacionamento com a minha irmã e foi capaz de tirar a vida dela sem pensar na família, sem pensar nela, ele pode tirar a vida de qualquer ser humano que estiver na rua”, desabafou Marcilene Silva Tadeu, irmã da vítima.



A filha da vítima vive com a família da mãe atualmente.



