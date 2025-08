Queda de árvore interdita Via Expressa e deixa 1800 pessoas sem energia elétrica em BH

Uma árvore de grande porte caiu na Via Expressa no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (31). Postes de sinalização e energia elétrica foram atingidos pelos galhos. O incidente interrompeu o funcionamento dos sinais de trânsito, o que causou congestionamentos no fim da tarde. A rua Conde Pereira foi interditada no sentido Amazonas e o tráfego no sentido Centro estava fluindo em apenas uma pista. A remoção dos galhos foi realizada pelo Corpo de Bombeiros. A Cemig informou que 1800 pessoas ficaram sem fornecimento de energia. Três carros da empresa trabalharam no restabelecimento da energia. Agentes da BHTrans controlaram o fluxo de veículos após a liberação da via.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!