Quitandas e Quitandeiras: aprenda a fazer cookie recheado com creme de avelã

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (04), a confeiteira Ludmila Moreira ensina o passo a passo de um delicioso cookie recheado com creme de avelã, perfeito para acompanhar o café da tarde ou surpreender alguém especial.



Ingredientes:



- 100 g de manteiga com sal em temperatura ambiente



- 64 g de açúcar mascavo



- 64 g de açúcar cristal ou refinado



- 150 g de gotas de chocolate meio amargo



- 1 ovo



- 5 colheres de chá de essência de baunilha



- 5 g de fermento químico



- 180 g de farinha de trigo sem fermento



- 1 pitada de sal



- 150 g de creme de avelã



Veja a receita completa no vídeo acima.