Quitandas e Quitandeiras: aprenda a fazer um delicioso biscoito doce frito

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (28), a confeiteira Tânia Souza compartilha uma receita fácil e deliciosa de biscoito doce frito. A confeiteira se apaixonou pela culinária após decidir deixar o trabalho para ficar mais perto do filho. Para preparar os biscoitos, você vai precisar de:



- 3 xícaras de chá de farinha de trigo



- 1 ovo



- 3 colheres de sopa de açúcar



- 3 colheres de sopa de fermento em pó



- Meia colher de margarina



- Meia xícara de leite



- Açúcar e canela a gosto (para polvilhar)



- Óleo para fritar



Veja a receita completa no vídeo acima.