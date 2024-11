Quitandas e Quitandeiras: aprenda a preparar o bolo de carne "Meatloaf"

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (25), aprenda a fazer um bolo de carne com um nome diferente: "Meatloaf". A receita será preparada por Ricardo Penna, conhecido como Chef Penninha. Natural de Belo Horizonte, ele começou a cozinhar aos 11 anos. O prato tem origem inglesa e o Chef Penninha aprendeu a receita com sua família materna, que também possui influência libanesa. Veja a receita completa no vídeo acima.