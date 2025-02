Quitandas e Quitandeiras: aprenda a preparar receita de Empada de Frango com mãe e filha

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (21), você vai conhecer a história de Ângela, que é deficiente visual e usa a sensibilidade das mãos para cozinhar. Ela e a filha, Glaucia de Almeida, trabalham juntas e vão ensinar uma receita de empada de frango.



Ingredientes para o recheio:



Farinha de trigo Banha de porco 4 gemas 1 lata de guaraná gelado Sal a gosto Ingredientes para a massa:



2 quilos de peito de frango desfiado 1 quilo de requeijão cremoso Azeitona verde picada Milho verde em conserva Alho triturado Cebola triturada Cheiro verde Colorau Manteiga Sal a gosto Leite de vaca Farinha de trigo Pimenta do reino



Prepare a massa e o recheio separadamente, recheie as empadas e leve ao forno a 280 graus por 50 minutos.