Quitandas e Quitandeiras: aprenda a preparar um delicioso bolo de iogurte com canela

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (31), você vai aprender a fazer um delicioso bolo de iogurte com canela com a ajuda do nosso entrevistado, Augusto Costa. Ele tem uma trajetória de 22 anos como chef de cozinha, após ter sido padeiro e confeiteiro.



Ingredientes para o bolo de iogurte:



500g de açúcar refinado 400ml de óleo 10 ovos 500g de farinha de trigo sem fermento 30g de fermento em pó 2 copos de iogurte natural Açúcar com canela para decorar Modo de preparo:



Unte a forma com desmoldante caseiro e adicione a mistura de açúcar com canela. Na batedeira, comece batendo o açúcar e o óleo.



Em seguida, adicione os outros ingredientes conforme a orientação do chef Augusto Costa para garantir o sucesso do seu bolo de iogurte com canela!