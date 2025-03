Quitandas e Quitandeiras: aprenda a receita de um brownie americano

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (28), aprenda a preparar um delicioso brownie americano, conhecido mundialmente e que promete agradar todos os gostos. A receita é preparada por Cássia Jácome, uma confeiteira que abandonou a carreira no direito para se dedicar à gastronomia.



Ingredientes:



- 165 g de chocolate meio amargo



- 122 g de manteiga sem sal



- 203 g de açúcar mascavo



- 3 ovos



- 30 g de cacau em pó 100%



- 57 g de farinha de trigo



- 10 ml de pasta de baunilha ou essência



Veja a receita completa no vídeo acima.