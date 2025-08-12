"Sentimento de revolta", desabafa enteada de gari morto a tiros enquanto trabalhava em BH

O velório do gari Laudemir de Souza Fernandes ocorre desde as 6h desta terça-feira (12), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Jéssica França, enteada de Laudemir, expressou a dor da família, destacando a brutalidade do crime e o sentimento de injustiça, afirmando: "A gente ainda está em choque... foi brutal e covarde". A família clama por justiça. Ainda não há informações sobre o sepultamento.



