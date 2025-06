Quitandas e Quitandeiras: aprenda receita de bolo de banana com canela

No quadro Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (27), aprenda a preparar um bolo de banana com canela. A receita é uma tradição familiar e vai ser compartilhada por duas moradoras do bairro Confisco, na região Pampulha, em Belo Horizonte. Confira a lista de ingredientes:



- 3 ovos;



- 180 ml de óleo;



- 150 ml de leite;



- 20 ml de vinagre ou meia banda de 1 limão;



- 280 g de açúcar;



- 300g de farinha;



- 15g de fermento em pó;



- 4 a 5 bananas bem maduras;



- Essência de baunilha a gosto;



- Canela a gosto;



- 250g de açúcar;



- 120ml de água.



