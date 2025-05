Quitandas e Quitandeiras: chef ensina receita de biscoito de polvilho com queijo saudável

No quadro Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (16), aprenda a fazer uma receita tradicional de biscoito de polvilho com queijo. O ex-advogado Thomáz Matos não estava muito feliz com a carreira na área do Direito e decidiu fazer um curso de confeitaria saudável para ir atrás de novas descobertas. Uma receita com a cara de Minas, mas com um toque saudável. Para a receita, você vai utilizar 500 gramas de polvilho azedo, dois ovos, uma xícara de queijo, 100 ml de leite, 100 ml de óleo de coco e meia colher de sopa de sal.



