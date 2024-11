Quitandas e Quitandeiras: chef ensina receita de pão de queijo recheado com carne de lata

O quadro "Quitandas e Quitandeiras" desta sexta-feira (15) está cheio de história, com a receita de pão de queijo recheado com carne de lata e creme de goiaba picante. O chef de cozinha Marcos Maciel fala um pouco da origem do preparo e também ensina o passo a passo para você fazer na sua casa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.