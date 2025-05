Quitandas e Quitandeiras: confeiteira ensina receita premiada de pão de mel com doce de leite

A confeiteira Luana Esperança ensina a preparar um delicioso pão de mel recheado. Luana, com mais de 10 anos de experiência, comenta: "Todo mundo que fala que não gosta acaba falando que o meu é delicioso." A massa leva ovos, mel, açúcar mascavo e especiarias. Depois de assados, os bolinhos são generosamente recheados com doce de leite e banhados em chocolate derretido.



Para fazer essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes:



4 ovos inteiros



300ml de mel



200 gramas de açúcar mascavo



100 gramas de chocolate em pó



5 gramas de canela em pó



5 gramas de cravo em pó



25 gramas cheias de manteiga ou margarina



480ml de leite



480 gramas de farinha de trigo



5 gramas de bicarbonato de sódio



5 gramas de fermento em pó







