Quitandas e Quitandeiras: cuca de goiabada com queijo reúne tradição alemã e sabor mineiro

A cuca de goiabada com queijo é um quitute de origem alemã, mas o chef de cozinha, Pedro Henrique Loscha, adaptou a receita para ter um toque mineiro. O chef apresenta a receita em uma escola de gastronomia, destacando sua textura única, que combina o cremoso da goiabada com o consistente do queijo.



Para a massa:



475 Gramas de farinha de trigo



40 Gramas de fermento químico



75 Gramas de açúcar



250 ml de leite



75 Gramas manteiga derretida



5 Gramas de sal



2 ovos



Para a cobertura, você vai precisar de:



150 Gramas de goiabada em cubos ou cremosa



150 Gramas de queijo minas em cubos pequenos



Para fazer a farofa, serão necessários:



200 Gramas de farinha de trigo



150 Gramas de açúcar cristal



150 Gramas de manteiga



Durante a preparação, o chef enfatiza a importância de inserir bem o recheio na massa para garantir um assado uniforme. Essa receita é um exemplo delicioso da fusão de culturas que a culinária pode proporcionar.



