Quitandas e Quitandeiras: torta de maçã caramelizada é boa opção para o inverno

A receita de torta de maçã caramelizada é ideal para os dias de inverno. Os ingredientes para a massa incluem açúcar de confeiteiro, sal, farinha de amêndoas, ovos, farinha de trigo e manteiga. Para o creme, utiliza-se leite integral, açúcar refinado e baunilha. Já as maçãs são caramelizadas com açúcar e manteiga. O preparo envolve misturar os ingredientes da massa, do creme e do caramelo antes da montagem final da torta.



