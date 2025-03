Reconhecimento facial da PM flagra homem com drogas durante carnaval em BH Com tornozeleira eletrônica, jovem foi preso com 122 pinos de cocaína e 9 buchas de maconha no centro de BH

MG no Ar|Do R7 04/03/2025 - 12h42 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share