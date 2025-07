RECORD nos Bairros leva prêmios para o público que lotou a praça do Confisco, em BH

O evento " RECORD nos Bairros", no bairro Confisco em Belo Horizonte, animou a comunidade com distribuição de prêmios, como vale-compras e eletrodomésticos. Para ganhar, participantes precisaram responder perguntas. Além disso, o SESC ofereceu serviços à população e o Supermercados BH distribuiu vales-compra em comemoração aos seus 29 anos. O ponto alto foi o sorteio de um caminhão de prêmios, ganhador que comemorou emocionado. A festa contou com a participação calorosa dos moradores, reforçando os laços comunitários.



