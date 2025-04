Rede de farmácias é acusada de racismo e intimidação após constranger criança negra em BH

Uma rede de farmácias, em Belo Horizonte, pode responder na Justiça por constranger uma criança de 10 anos. O menino precisou retirar a roupa para comprovar que não tinha furtado um produto na loja. Ele tinha ido ao local comprar um creme para a mãe.



A Defensoria Pública de Minas Gerais ajuizou uma ação e pediu R$500 mil por danos morais contra a rede de farmácias por racismo, abuso verbal e intimidação psicológica ao constranger publicamente o menino.



A Polícia Civil informou, em nota, que o inquérito segue em tramitação. Os envolvidos estão sendo ouvidos para a completa elucidação do caso, registrado em novembro do ano passado. A rede de farmácias foi contatada, mas ainda não houve retorno.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.