Reforma "infinita" em campo que atende comunidade em BH revolta moradores

Moradores do bairro Monte Azul, em Belo Horizonte, enfrentam transtornos pela obra inacabada em um campo de futebol local, iniciada em setembro de 2024. A falta de grama, alambrado e redes nas traves transformou o espaço em um ambiente precário, interrompendo as aulas do projeto Monte Azul Futebol Clube, que beneficiava cerca de 100 crianças e adolescentes. A mãe de um participante comenta que "as crianças são prejudicadas, não tem onde treinar". O investimento de mais de R$ 800 mil não foi suficiente para melhorar a estrutura, e a prefeitura ainda não se manifestou. A comunidade aguarda uma solução urgente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!