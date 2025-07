Relatório Anual de Criminalidade mostra que tráfico de drogas é crime mais comum entre adolescentes

O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA) divulgou o relatório anual sobre criminalidade entre menores em Belo Horizonte. As infrações mais comuns continuam sendo relacionadas ao tráfico de drogas. Em 2023, foram registrados 3.390 casos, e em 2024 houve uma redução para 3.049 ocorrências. Apesar disso, a associação ao tráfico aumentou. Pela primeira vez, delitos no ambiente digital foram contabilizados, totalizando 43 casos envolvendo injúria, ameaça e pornografia infantil. O relatório enfatiza a necessidade de punição e resocialização para os jovens infratores.



