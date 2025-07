Reunião de torcida organizada do Atlético termina em briga e intervenção da polícia em BH

A reunião da torcida Galoucura, do Atlético-MG, ocorreu na noite desta quarta-feira (23), na sede localizada no bairro Camargo, região oeste de Belo Horizonte, com cerca de 200 integrantes presentes. A confusão iniciou-se com o ex-líder identificado como Mãozinha, que estaria investigando integrantes de Ibirité para um confronto com outras regiões. A polícia teve que intervir para controlar a situação, que terminou com a dispersão dos torcedores, e ninguém foi preso. Moradores assustados enviaram vídeos do ocorrido à ** RECORD **.



