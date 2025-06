Rodoviária de Belo Horizonte registra movimento intenso durante feriado prolongado

Durante o feriado prolongado, o terminal rodoviário de Belo Horizonte registra movimento intenso, com filas para embarque e desembarque. A rodoviária espera 143 mil pessoas até segunda-feira, com 6.000 viagens programadas. Os destinos mais procurados incluem o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de cidades históricas de Minas Gerais. Passageiros aguardam pacientemente, enfrentando filas e aproveitando o tempo livre nas lanchonetes do terminal.



