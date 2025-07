Rompimento de adutora causa alagamento e destruição no Centro de Nova Lima (MG)

O rompimento de uma adutora da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) no centro de Nova Lima, na Grande BH, causou alagamento e destruição no local no último sábado (12). O vazamentou começou após uma retroescavadeira atingir acidentalmente a tubulação durante uma obra da prefeitura. A forte pressão da água lançou um jato que atingiu a altura de um poste, causando danos significativos. O comércio local fechou as portas e a Câmara Municipal teve suas atividades suspensas devido ao alagamento. Mais de 50 bairros ficaram sem abastecimento. Equipes da Defesa Civil avaliaram os danos estruturais do prédio municipal e constataram que não há risco estrutural no edifício.



