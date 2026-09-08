Rompimento de adutora provoca grande vazamento e atinge pistas da BR-040, em Contagem

O rompimento de uma adutora provocou um grande vazamento de água na manhã desta terça-feira (8), às margens da BR-040, na altura do Ceasa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O volume de água chegou às pistas nos dois sentidos da rodovia e exige atenção dos motoristas que passam pela região. O vazamento começou no trecho do sentido Sete Lagoas, mas a água se espalhou e alcançou também as faixas no sentido contrário. O acúmulo de água na pista pode prejudicar a visibilidade dos condutores e exige redução da velocidade no trecho. Segundo a Copasa, o problema ocorreu em uma rede de 300 milímetros de diâmetro. Equipes operacionais e de engenharia foram enviadas ao local para avaliar a situação. A suspeita inicial é de que o rompimento possa ter ocorrido em uma das junções da tubulação.