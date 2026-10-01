Idosa é atingida no rosto por chinelada em Lavras (MG); vídeo registra agressão
Câmera de segurança flagrou momento em que mulher se aproxima da vítima e a atinge; motivação ainda é desconhecida
Uma idosa foi atingida no rosto por uma chinelada enquanto caminhava pelo Centro de Lavras, no Sul de Minas, a 238km de Belo Horizonte. A agressão ocorreu por volta das 6h do último domingo (27) e foi registrada por uma câmera de segurança.
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