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Idosa é atingida no rosto por chinelada em Lavras (MG); vídeo registra agressão

Câmera de segurança flagrou momento em que mulher se aproxima da vítima e a atinge; motivação ainda é desconhecida

MG no Ar|Do R7

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Uma idosa foi atingida no rosto por uma chinelada enquanto caminhava pelo Centro de Lavras, no Sul de Minas, a 238km de Belo Horizonte. A agressão ocorreu por volta das 6h do último domingo (27) e foi registrada por uma câmera de segurança.

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