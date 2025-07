Roubo de carro em Belo Horizonte gera perseguição e termina com suspeitos presos

Em Belo Horizonte, um motorista de aplicativo foi alvo de assalto enquanto trabalhava na Lagoa da Pampulha. Antes do ataque, ele conseguiu alertar sua esposa sobre o comportamento suspeito dos passageiros. Os assaltantes, identificados como Cristian Henrique dos Santos, de 20 anos, e Alain Cândido de Paula, de 32 anos, foram perseguidos pela polícia após o roubo. Durante a fuga, um dos criminosos foi baleado e levado ao hospital. A polícia encontrou uma pistola carregada dentro do veículo dos suspeitos.



