“Se você fosse escravo, seria caríssimo”, homem denuncia injúria racial em boate de BH

Um homem negro denuncia ter sido vítima de injúria racial em uma boate no centro de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (01). Segundo o influenciador Douglas de Paula, ele estava no local com amigos, quando foi abordado por um homem que disse “você tem sorriso bonito, se você fosse escravo, seria caríssimo”.







O influenciador acionou a polícia, que encaminhou o suspeito para a central de plantão digital para prestar esclarecimentos ao delegado. Veja a matéria completa no vídeo acima.