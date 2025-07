Serviço de inteligência da PM consegue interceptar quadrilha e evitar sequestro em MG

Três homens morreram em um confronto com a Polícia Militar na rodovia MG-020, em Taquaraçu de Minas, na Grande BH. A ação visava impedir o sequestro de um casal de empresários do ramo de pedras preciosas. Os suspeitos reagiram à abordagem da polícia e foram baleados. Segundo a PM, "os criminosos reagiram acelerando o veículo para cima dos nossos policiais". O responsável pelo planejamento do crime está foragido e é membro de uma facção criminosa do Rio de Janeiro . Três pessoas foram presas e armas foram apreendidas durante as investigações. As dirigências continuam em vários pontos para encontrar os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!