Soldado que morreu ao tentar impedir jovem de pular de viaduto é enterrado em BH

O enterro do soldado Matheus de Souza Ribeiro, de 31 anos, foi marcado pela emoção de familiares, amigos e colegas de farda em Belo Horizonte. Centenas de pessoas, entre colegas de trabalho, familiares e amigos, prestaram suas últimas homenagens ao soldado. O corpo foi conduzido sob escolta do Corpo de Bombeiros.



O policial militar morreu após sofrer uma queda de mais de 15 metros de altura de um viaduto em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto atendia uma ocorrência envolvendo um jovem em surto. Ambos não resistiram à queda. Com sete anos de serviço na Polícia Militar, Matheus atuava no Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), do 18º Batalhão, e era reconhecido como um policial exemplar.