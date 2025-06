STJ ordena soltura de motorista que matou mãe e filho em atropelamento no Dia das Mães

O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela soltura de Anestor Santos Carvalho, responsável pelo atropelamento fatal de Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e seu filho Luan Enrique Rodrigues Neves, de 9 anos, em Santa Luzia. O incidente ocorreu no Dia das Mães, enquanto as vítimas caminhavam pela calçada.



Carvalho alegou falha nos freios do veículo de 1995, que não possuía licenciamento. Apesar de ter ingerido bebida alcoólica, o teste do bafômetro deu negativo. A decisão judicial substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, incluindo recolhimento domiciliar à noite, proibição de sair da cidade sem autorização, e manutenção da apreensão do veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!