Sua Saúde: especialista tira dúvidas sobre diabetes no dia mundial da doença Doença afeta mais de 530 milhões de pessoas no mundo; Brasil é o 5º país com maior incidência, com 16,8 milhões de adultos (20 a 79 anos) afetados

