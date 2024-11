Sua Saúde: médico esclarece dúvidas sobre a prevenção ao câncer de próstata

O tema do quadro Sua Saúde desta quinta-feira (07) é a campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata. Dados do Ministério da Saúde revelam que a doença matou 17 mil homens no Brasil em 2023. Mas, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. O médico urologista, José Diogo Fialho, esclarece dúvidas e responde perguntas de telespectadores. Veja a reportagem completa no vídeo acima.