Superminas bate recorde de público em sua 36ª edição

A 36ª edição da Superminas terminou nesta quinta-feira (26). A segunda maior feira do setor supermercadista no país bateu recorde de público. Mais de 60 mil pessoas visitaram os estandes nos três dias do evento. A feira reuniu expositores regionais e de todo o Brasil, com o objetivo de proporcionar um ambiente para exposição de marcas, lançamentos de produtos, realização de negócios e fortalecimento de relacionamentos comerciais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.