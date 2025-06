Suposta bomba mobiliza equipes do BOPE e assusta população na região Centro-Sul de BH

Uma suposta bomba foi encontrada no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (18). O artefato estava em uma calçada e tinha o símbolo de uma facção. A polícia acionou o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) para realizar a análise do material. Durante a operação, dois homens foram vistos deixando o objeto e alertaram pessoas sobre sua presença. Os suspeitos ainda não foram identificados e podem responder por contravenção penal. Durante a operação, uma testemunha que passou pelo local saiu correndo assustada. O artefato será submetido à perícia.



