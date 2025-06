Suposto motorista de aplicativo é baleado e busca ajuda em posto de combustível em BH

Um homem, de 31 anos, que se identifica como motorista de aplicativo, foi baleado, nessa segunda-feira (16), no bairro Guarani, região Norte de Belo Horizonte. Após o ataque, ele buscou ajuda em um posto de combustível. O frentista relatou para a polícia que o veículo entrou de repente no local, com o motorista pedindo socorro. O carro apresentava várias marcas de tiros e continha munições e drogas. A vítima foi levada ao Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia. A polícia investiga o caso, mas ainda não houve prisões relacionadas ao incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!