Suspeito de 31 furtos em BH enganava porteiros para arrombar e furtar escritórios

Um homem, de 39 anos, foi preso por realizar mais de trinta furtos a prédios em Belo Horizonte. Segundo a investigação, ele agia pela manhã, enganando porteiros ao fingir ser funcionário para obter chaves dos locais. Em um dos crimes, ele arrombou uma empresa de consultoria em saúde e furtou cinco notebooks. Após o crime, ele foi localizado no bairro Beira-Linha, região Nordeste da capital mineira. Com um histórico de 31 crimes, ele agia com tranquilidade e entregava a identidade para não levantar suspeitas. Durante a prisão, foram apreendidos dois monitores, uma mesa de desenho digital, um tablet e outros equipamentos. Os itens do último furto ainda não foram encontrados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!