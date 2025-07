Suspeito de agredir e abusar de menina de 11 anos é preso em UPA de Santa Luzia (MG)

Um homem, de 35 anos, foi preso na UPA de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos no conjunto Capitão Eduardo, em Belo Horizonte. Ele teria atraído a vítima para sua casa prometendo uma cartela de brincos. O pai da criança interveio e a retirou do local após uma briga com o suspeito, que fugiu e precisou de atendimento médico. Na residência do homem, a polícia encontrou itens que sugerem premeditação, como doces e brinquedos.



