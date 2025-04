Suspeito de envolvimento em ataques criminosos em MG é preso em Campinas (SP)

A Polícia prendeu em Campinas, no interior de São Paulo, um dos envolvidos no ataque a uma agência bancária em Guaxupé, a 478 km de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública de São Paulo. No carro usado pelo criminoso, foram encontradas toucas ninjas, amarras, placas de outros carros e luvas.



Os criminosos, fortemente armados, foram flagrados nas ruas de Guaxupé. Em uma ação coordenada, um grupo atacou um quartel da Polícia Militar. As paredes ficaram marcadas, portas e janelas se quebraram. Os estilhaços atingiram um policial que estava de plantão.



Enquanto isso, outro grupo invadia uma agencia bancária, no centro da cidade. Segundo a polícia, eles usaram explosivos na ação, que puderam ser ouvidos de vários pontos do município. A agência ficou destruída e ainda não há informações sobre o valor levado.



O grupo fugiu logo depois do crime. A suspeita da polícia é de que pelo menos quinze homens estejam envolvidos na ação. Policiais Civis e Federais de Belo Horizonte foram para Guaxupé ajudar nas investigações.



Cinco veículos usados na ação foram encontrados na divisa com o estado de São Paulo e serão periciados.