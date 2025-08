Suspeito de matar ex-companheira e jogar corpo dela em barranco é preso na Grande BH

A polícia prendeu, na tarde desta quinta-feira (31), o homem suspeito de matar a ex-companheira e jogar o corpo dela em um barranco, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Alessandra de Jesus Araújo foi morta com três tiros. Ela e André Afonso Rodrigues dos Reis têm um filho de oito anos e estavam separados há quatro anos. A vítima já havia denunciado o homem por agressões. O suspeito é mencionado em 25 ocorrências policiais, incluindo oito de violência doméstica. André, que estava em saída temporária, nega envolvimento no crime. A polícia apreendeu capacetes que podem estar relacionados ao crime e investiga a possível participação de outros envolvidos. O corpo de Alessandra será enterrado na tarde desta sexta-feira (1°).



