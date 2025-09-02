Suspeito de participar de emboscada contra atleticanos é reconhecido e preso em BH

Um torcedor do Cruzeiro foi preso, nesta segunda-feira (1°), suspeito de envolvimento na emboscada contra torcedores do Atlético, no limite entre Belo Horizonte e Contagem, na região Metropolitana, após a primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil.



Erick Clayton de Almeida, de 28 anos, foi reconhecido por torcedores do Galo e identificado em imagens de câmeras de segurança. Abordado no bairro Glória, ele foi levado à delegacia. A polícia continua investigando o caso, e novos mandados de prisão podem ser emitidos.



A inteligência da PM (Polícia Militar) foi informada que Erick iria a uma oficina mecânica na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Glória, na região Noroeste da capital mineira. No local, Gerê, como é conhecido, foi visto pilotando uma motocicleta.



Durante a abordagem, foi dada voz de parada e de prisão, já que havia um mandado de prisão em aberto. O homem que estava na garupa também foi levado para a delegacia. Os celulares deles foram apreendidos.



O garupa tem passagens por tentativa de homicídio, uso e consumo de drogas, tráfico de drogas, dano, lesão corporal e rixa. As ocorrências de tentativa de homicídio e rixa são relacionadas a brigas de torcidas organizadas.



O garupa foi ouvido e liberado. Erick, que tinha mandado de prisão em aberto, teve a prisão ratificada e foi levado ao Ceresp.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!