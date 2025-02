Suspeito de tráfico é preso com grande quantidade de drogas no centro de BH Com quase 800 buchas de maconha e outras drogas; a suspeita é que a droga seria vendida no Carnaval

MG no Ar|Do R7 25/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share