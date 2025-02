Suspeito de tráfico é preso na Lagoa da Pampulha ao tentar fugir da PM em BH

Um homem suspeito de tráfico de drogas tentou escapar de uma abordagem policial ao entrar na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, mas não teve sucesso. A PM (Polícia Militar) conseguiu capturá-lo após ele nadar por quase 30 minutos, mesmo sem saber nadar.



Durante a ação, os policiais apreenderam 148 pinos de cocaína e uma arma de fogo. O suspeito revelou que pagou R$ 1.000,00 pelo material ilícito. A motociclista que estava com ele foi liberada, pois a polícia confirmou que ela estava apenas trabalhando no momento da abordagem. O detido, que já é conhecido no meio do crime, foi levado para a delegacia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.