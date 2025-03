Suspeitos de atirar coquetéis molotov em casa de policiais são presos em Itabira (MG)

Dois homens suspeitos de atirar coquetéis molotov em uma casa onde moram policiais militares foram presos neste domingo (09). O ataque aconteceu no bairro Jonas Veiga, na região Leste de Belo Horizonte. Os suspeitos foram encontrados em Itabira, cidade localizada a mais de 100 quilômetros do local do atentado.



Com um dos suspeitos foram localizadas roupas usadas no dia do crime, além de 69 pinos de cocaína e material para embalar drogas. A operação foi desencadeada após a casa de dois militares ser atingida por um coquetel molotov - que é uma espécie de bomba caseira, com algum combustível, como álcool ou gasolina.



O crime foi flagrado por câmeras de vigilância que mostram o momento em que os criminosos se aproximaram e atiraram o artefato explosivo contra o portão. Eles também atiraram várias vezes em direção a residência. Depois disso, os suspeitos fugiram em um carro branco.



O explosivo provocou um início de incêndio que foi controlado pelos moradores. No local, vivem as famílias de um policial aposentado e outro que está na ativa.



Outro militar que mora na mesma rua disse que seis dias antes a casa dele também foi alvo de atentado semelhante. Os presos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Itabira.



Nenhum dos dois suspeitos deu detalhes da motivação do crime e nem se há mais envolvidos. A polícia desconfia que os autores do atentado tenham sido contratados por terceiros ou tenham recebido ordens para executar o serviço.