Táxi e carro de aplicativo se envolvem em acidente em BH

Um táxi e um carro de transporte por aplicativo se envolveram em um acidente no cruzamento do bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte na noite desta quinta-feira(23). Um dos veículos chegou a capotar após a colisão. A polícia informou que o estado da sinalização no local pode ter contribuído para o acidente, mas nenhum dos motoristas apresentava sinais de embriaguez. Os veículos foram liberados após a ocorrência. Veja a reportagem completa no vídeo acima.