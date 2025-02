Tempestade com ventos fortes, granizo e queda de árvores assusta moradores de BH

O temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (27), causou grande preocupação entre os moradores da capital mineira, com ventos fortes e até granizo. Diversos registros de queda de árvores foram feitos em diferentes áreas da cidade, deixando ruas bloqueadas e aumentando os riscos de danos à população. A força do vento também gerou transtornos em várias regiões, afetando a rotina da capital mineira. Veja a reportagem completa no vídeo acima.