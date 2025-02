Temporal arrasta caminhonete para dentro de córrego em Santa Luzia (MG)

Devido à forte chuva que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (29), um caminhão foi arrastado e foi parar em um córrego, no bairro Palmital, em Santa Luzia. Ninguém ficou ferido.



Em Santa Luzia, diversos bairros sofreram com a força das chuvas. No bairro Palmital, telespectadores registraram mais carros sendo levados pela correnteza e um estabelecimento comercial sendo inundado. Ainda em Santa Luzia, o temporal derrubou uma casa no Conjunto Cristina C e deixou diversas pessoas desalojadas.



Veja mais informações no vídeo acima.