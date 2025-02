Temporal atinge BH, danifica estacionamento e causa estragos

Uma parte do telhado de um estacionamento no Centro de Belo Horizonte foi danificada durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (27). Segundo funcionários, telhas e vigas de um prédio próximo foram carregadas pelo vento, provocando os danos. O estacionamento, que recebe em média 240 veículos por dia, enfrenta a preocupação com a segurança estrutural, especialmente porque a Prefeitura de Belo Horizonte não soube informar quantos imóveis estão em situação similar, abandonados ou sem cuidados adequados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.