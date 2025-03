Temporal causa queda de árvores, destelhamento de casa e danos em shopping de BH

A chuva que atingiu Belo Horizonte e na região Metropolitana, no fim da tarde desta terça-feira (18), deixou estragos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 24 quedas de árvores. A corporação registrou também o destelhamento de casa e a destruição de parte da fachada de um shopping. De acordo com o Via Shopping, além da fachada, alguns pontos do estacionamento também tiveram estragos. As áreas foram isoladas para os devidos reparos. A empresa esclareceu ainda que ninguém se feriu e que o comércio segue operando normalmente.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.