Tiroteio em churrasco do Dia dos Pais deixa vítimas em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, um tiroteio abalou a tranquilidade do bairro Boa Vista durante um churrasco de Dia dos Pais, resultando em duas mortes e quatro feridos. Cápsulas de armas de diferentes calibres foram recuperadas, indicando possível ligação com o tráfico de drogas. Em Contagem, na Grande BH, um homem de 35 anos foi encontrado morto, e seu corpo foi levado para uma mata. No local do crime, dois celulares e munição de uso restrito foram apreendidos, enquanto uma suspeita foi detida e outros dois fugiram.



